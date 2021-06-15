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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- BELMEK kapılarını yeniden başkentli kadınlar için açtı

- BELMEK kapılarını yeniden başkentli kadınlar için açtı

kurslardan görüntüler

Siyer Mesleki Eğitim El Sanatları Başkent 

-röpler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı BELMEK Kursları, normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden başladı.
Başkentlilerin el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek sahibi olmaları amacıyla yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz BELMEK kursları uzun bir aradan sonra yeniden açıldı. Pandemi süreci nedeniyle bir süredir kapalı olan BELMEK kurslarında 14 Haziran’dan itibaren eğitimlere başlandı. Yoğun ilgi gören ücretsiz kurslarda, 6 ilçedeki 59 noktada ücretsiz mesleki eğitim veriliyor. Kontenjanlarla sınırlı olan BELMEK kurslarında yoğun ilgi nedeniyle kısa süre içinde sınıflar dolmaya başlarken, 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadınlar, şu telefon numaralarından kurslara kayıt yaptırabilir: Çankaya: (0312) 433 82 71, Çayyolu: (0312) 235 78 69, Keçiören: (0312) 352 44 52, Mamak: (0312) 320 56 17, Sincan: (0312) 271 03 42, Yenimahalle: (0312) 507 37 70 Farklı branşlarda eğitim fırsatı Başkent’te 6 ilçede 59 kurs merkezinde hizmet veren BELMEK’lerde; ahşap boyamadan müzik derslerine, el sanatlarından resim derslerine kadar 31 farklı branşta ücretsiz eğitim verdiklerini belirten Yenimahalle BELMEK Bölge Sorumlusu Saliha Baştürk, açılır açılmaz yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “2021 yaz dönemi kurslarımız başladı.
31 branşta eğitim vermeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde kurslarımız kapalıydı. Bizler kursiyerlerimizle tekrar buluştuk, birbirimizi çok özlemiştik. Büyük bir sevgi ve coşkuyla derslerimize başladık. Sağlıkla devamını diliyoruz” dedi.
(ALİ-BC -
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