Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Belindeki 50 santimetrelik kama ile yakalandı

Belindeki 50 santimetrelik kama ile yakalandı

Polisin elinde kama ile görüntüsü

Polis Memuru Akalan Karahisar Memur Polis Ekipleri 

-Polisin şahsın gözaltına alıp araca bindirilmesi
-Polisin kamayı kolunun altına koymasından görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da belinde yaklaşık 50 santimetrelik kama ile dolaşan alkollü şahıs polisin dikkati sayesinde kimseye zarar vermeden yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Burmalı mahallesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sendeleyerek yürüyen bir şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurarak hasta olup olmadığına bakmak istedi. Kısa sürede şahsın alkollü olduğunu farkına varan ekipler ardından şahsın belinde kesici alet olduğunu gördü. Ekipler şahsın sırtında bulunan ve yaklaşık 50 santimetre olan kamayı görünce gözlerine inanamadı. Ekipler kamaya el koyup ismi öğrenilemeyen şahsı ise taşıması yasak kesici alet taşıdığı gerekçesi ile gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsa ‘maksat dışı bıçak taşımaktan’ dolayı idari işlem uygulandığı öğrenildi. Öte yandan, kamayı muhafaza altına alan polis memuru ise çevreden geçenlerin korkmamaları için kamayı kolunun altına gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. (GC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı