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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BELGRAD - TİKA'dan Sırbistan'da Türk ailelerin de yaşadığı köye çöp kamyonu ve sera yardımı

BELGRAD - TİKA'dan Sırbistan'da Türk ailelerin de yaşadığı köye çöp kamyonu ve sera yardımı



: - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ellerinde Türk bayrağı çocuklar tarafından sevinçle karşılanmasıTİKA'dan Sırbistan'da Türk ailelerin de yaşadığı köye çöp kamyonu ve sera yardımıBELGRAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın güneyinde Türk ailelerin de yaşadığı Bujanovac'a bağlı Biljaca köyüne çöp kamyonu ve gelir artırıcı sera hibe etti.TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den getirilen çöp kamyonu ile köyün atık sistemi kurulduğu ve köydeki 10 çiftçiye gelir artıcı seralar teslim edildi.Köydeki teslim törenine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Bujanovac Belediye Başkanı Nagip Arifi ile iş birliği imkanlarını görüştüklerini kaydederek, "Kardeş belediye ilişkilerinin kurulması, Halkbank'ın orada şube açması ve Türk yatırımcının fabrika açması gibi taleplerde bulunuldu." ifadesini kullandı.Köyde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını anlatan Aksoy, köyde 30 Türk ailenin yaşadığını ve okullarda Türkçe dersi açılmasını talep ettiklerini bildirdi.Aksoy, çocukların Türkiye sevgisi karşısında oldukça duygulandığını vurgulayarak, "TİKA ve diğer kurumlarla yatırımlar devam edecek. Çocukların Türkçe öğrenmelerine önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika Bild Yatırımcı Kullar 

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