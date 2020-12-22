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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Belgrad Ormanı’nda renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Belgrad Ormanı’nda renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu

Drone Görüntü

Ormana Ormanlı Ziyaretçiler Kış Mevsimi Irak 

-Genel Görüntü
-Detay Görüntü
-Belgrad Ormanı Görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Yaprakların sarardığı tarihi ormandan kartpostallık görüntüler İSTANBUL

- Belgrad Ormanı’nda kışın etkisiyle görsel bir şölen oluştu. Yeşil ve sarının farklı tonların görenleri kendine hayran bıraktığı Belgrad Oramanı’ndaki kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi. İstanbulluların yaz ayalarında en önemli piknik noktalarından olan Belgrad Ormanı, kış mevsimiyle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladı.
İstanbul’un en geniş ormanlık alanlarından olan Belgrad Ormanı’nda kış mevsimiyle beraber rengarenk bir görüntü ortaya çıktı. Ağaçların yapraklarını döktüğü ormana, yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Ağaçlardan kopan sararmış yaprakların yürüyüş parkurlarını kaplayarak adeta sarı renge bürüdü. Yeşil ve sarının farklı tonlarının kendine hayran bıraktığı orman, drone ile havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntüler sunan Belgrad Ormanı’nda havadan çekilen görüntüler, oluşan renk cümbüşünü gözler önüne serdi.
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