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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Belgrad Ormanı’nda geyikler böyle görüntülendi

Belgrad Ormanı’nda geyikler böyle görüntülendi

Geyikler

Kamera Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Yiyecekler
-Ekipler
-Yem bırakılması
-Röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- İstanbul'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Belgrad Ormanı'nda çeşitli noktalara yem bırakıldı. Ormandaki geyikler ise kameralara yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Belgrad Ormanı’nda çeşitli noktalara yem bıraktı. Ormandaki geyikler ise kameralara yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu da kış aylarında yeterince beslenemeyen yaban hayvanları için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. “7-24 ekiplerimiz 6 ilde bu çalışmaları yürütmektedir" Yaban hayvanlarına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, “ Kar geldi ama beraberinde yaban hayvanlarının durumunu da gözler önüne serdi. Bu sene yem programını iki katına çıkardık ve yemleme programı yürütüyoruz. Maalesef istediği yemi bulamıyorlar ve yerleşim yerine iniyor ve bu da insanımızı rahatsız ediyor. 7-24 ekiplerimiz 6 ilde bu çalışmaları yürütmektedir. 60 bin kg yemi biz bu noktalara bırakmış durumdayız" ifadelerini kullandı. (HK-
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