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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Beleloma Kalesi’nde mahsur kalan şahıs donmak üzereyken kurtarıldı

Beleloma Kalesi’nde mahsur kalan şahıs donmak üzereyken kurtarıldı

Şahsın kurtarılması

Mahsur Kaldı Sağlık Ekibi Kayalı Afad Kar Yağışı 

-Tepeden detaylar ve ekiplerin çalışmaları

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te 3 arkadaşın sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen macera için kar yağışı altında çıktıkları Beleloma Kalesi’nde mahsur kaldılar. Şahıslar 2’si kendi imkânlarıyla kurtulurken, 1’ini AFAD kurtardı. Olay; Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde meydana geldi. 3 arkadaş kar yağışı altında manzara seyretmek için Bizans döneminde kentte inşa edilen Beleloma Kalesi’nin bulunduğu tepeye çıktılar. Burada kar yağışı bastırınca geri dönmeye çalışan 3 kafadardan 2’si kendi imkanları ile dönerken, 27 yaşında Cihan Kütük kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşları 112’yi arayarak yardım isterken, Kütük olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri tarafından ipten istasyon kurmak marifetiyle aşağıya inilerek kurtarıldı. Şahısların genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri Cihan Kütük’ü kurtarmaya katılan UMKE sağlık ekibine teslim etti.
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