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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Belediyenin yıkmadığı metruk binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Belediyenin yıkmadığı metruk binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Çatısı uçan evden görüntü

Güneş Enerjisi İhlas Muhabir Karahisar Asgari Ücret 

-Çatının otomobil üzerindeki görüntüsü
-Parçalanan güneş enerjisi sisteminden görüntü
-Mustafa Yalçın röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da saatteki 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgâr çatıları yerinden söktü AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da zaman zaman hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgâr çatıları yerinden söktü. Alınan karara rağmen yıkmadığı belirtilen metruk evin sac çatısı uçup yan tarafından evin güneş enerji sistemini yıkıp ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yaklaşık 20 TL’lik zararla atlatıldı. Olay, kent merkezi Burmalı mahallesi, 146 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı yaşanan olayda Afyonkarahisar Belediyesi’nin metruk konumda olduğu için yıkım kararı aldığı, ancak sahibinin maddi problemlerinden dolayı gerekli harç bedelini yatıramadığı için yıkılmayan evin çatısı, saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan şiddetli rüzgârdan dolayı uçtu. Çatı önce yanındaki Remzi Esenlikler’e ait evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini parçalayıp ardından Mustafa Yalçın’a ait park halindeki 03 ABM 683 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayın sabaha karşı yaşanması ve o saatlerde sokakların boş olmasından dolayı ölüm ya da yaralanmanın önüne geçilirken, olaydan dolayı yaklaşık 20 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi. “Belediye evi yıkmamış” Çatı uçması sonucu park halindeki aracı adeta enkaz altında kalan Mustafa Yalçın, İhlas Haber Ajansı

muhabirine yaptığı açıklamada, “Arka tarafta bir ev vardı, oranın çatısı uçmuş, önce komşumuzun güneş enerjisini devirmiş sonra benim arabamın üzerine gelmiş. Eve yıkım kararı verilmiş ama yıkılmamış. Şuan ben mağdurum, ben zaten asgari ücretle çalışıyorum. Hiç kimseyi de kendime muhatap bulamıyorum. Binanın neden yıkılmadığını bilmiyoruz, yıkım kararı verilmiş ama ev sahibinin maddi sorunlarından dolayı ev yıkılmamış. Belediye evi yıkmamış” diye konuştu.
(GC-Y)
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