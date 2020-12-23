Belediyenin bisikletlerine kilidini ve şasesini kırarak zarar veren hırsızlar kamerada

-BİSİM istasyonundan vatandaşların bisiklet kiralaması

-BİSİM Sorumlusu Erdem Önen ile röportaj

-Vatandaş ile röp.



( İZMİR ) Belediyenin bisikletlerine kilidini ve şasesini kırarak zarar veriyorlar- İzmir'de BİSİM'e verilen zararlar güvenlik kameralarınca kaydedildi İZMİR



- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet kiralama sistemi olan BİSİM'e ait bisiklet ve istasyonlara son dönemde bilinçli olarak verilen zararlar, sistemin aksamasına neden oldu. Ayda ortalama 150 adet bisikletin ağır hasarlı olarak tamir merkezine gönderildiği BİSİM'de, bisikletlere zarar veren yaklaşık 200 kişiye dava açıldı. Bisikletlere yapılan saldırılar ise istasyonlarda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bisiklet kenti İzmir” hedefi kapsamında 2014 yılında İzmirlilerin hizmetine sunduğu bisiklet kiralama sistemi BİSİM, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova, Narlıdere ve Çiğli ilçelerinde bulunan ve toplam sayısı 50’ye ulaşan istasyonla hizmet vermeye devam ediyor. 6 yıllık süre içinde 2.4 milyon kez bisiklet kiralanan BİSİM’de, 650 adet tek kişilik ve 70 adet tandem (çift kişilik) olmak üzere 720 adet bisiklet bulunuyor. Vatandaşlar bu sistemle beraber bisiklet kiralayarak özellikle sahil şeridinde bisiklet sürme keyfini yaşıyor. Ancak son zamanlarda bisikletlere ve istasyonlara verilen zararlar, sistemin düzenli işleyişini bozmaya başladı.

Ayda ortalama 150 adet bisiklet, ciddi şekilde hasar alarak BİSİM Tamir-Bakım Merkezine getiriliyor. Kilidinden şasesine kadar zarar verilen bisikletlerin tamiri için harcanan maliyetler ise hizmetin aksamasına neden oluyor. Bisikletlere zarar verilen anlar ise istasyonlarında bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydediliyor. Zararlardan dolayı hizmet kalitesi ileri taşınamıyor BİSİM Sorumlusu Erdem Önen, son üç aydan beri bisikletlere ve istasyonlara kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini söyleyerek, “Zararlardan dolayı bazı noktalara daha iyi hizmet vermek konusunda zorlanıyoruz. Bu vandalizmin bize maliyeti var ve bunlar küçük rakamlar değil. Bu maliyetlerden dolayı hizmet kalitemizi daha ileriye taşıyamıyoruz. Bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlarımız sağlam bisiklet kiralamak istiyorlar ancak verilen zararlar büyük derecelere ulaşıyor. En kısa sürede bisikletlere yapılan zararı engellemek istiyoruz. Tespit ettiğimiz yaklaşık 200 kişiye karşı dava dosyamız bulunuyor” dedi.

“Günde 4-5 bisikletimiz vandalizme uğruyor” Önceden saldıran kişilerin istasyon ile bisiklet arasında bağlantıyı sağlayan ve dil mekanizmasını kırdıklarını ve buna karşı mekanizmayı sağlamlaştırdıklarını söyleyen Erdem Önen, “Bu zarar dil mekanizmasının haricinde şase ve yürüyen aksamına kadar ilerledi. Son 3 aydan beri günde 4-5 bisikletimiz vandalizme uğruyor. Bunları parktan sökerken 3-4 kişi bisikleti zorluyor. İstasyonla bisiklet arasında bağlantıyı sağlayan dili kırıyor ya boyun mekanizmasını ya da şasesini kırıyor. Bunlar neticede kamu malı. Bunları yapanlar istasyondan söküyorlar, kırıyorlar ve bırakıyorlar. Biz de bunları ekiplerimizle toplamak durumunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı. BİSİM kullanan vatandaşlar ise bisiklet kiralamanın İzmir için çok değerli bir uygulama olduğunu belirterek verilen zararların üzücü olduğunu söylediler. (SY-



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