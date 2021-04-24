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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Belediyeler hizmet için kısıtlamayı fırsata dönüştürdü

Belediyeler hizmet için kısıtlamayı fırsata dönüştürdü

Boş cadde ve sokaklardan görüntü

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Belediye çalışanlardan görüntü
-Yol çalışmalarından detaylar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren belediyeler, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına hız verdiler. Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da 22 Nisan saat 19.00’dan itibarıyla başlayan ve bugün de devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Van’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, insan yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin işlek caddelerinde yol yapım çalışması yaptı. Öte yandan, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaparken, denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerinin sokağa çıktığı gözlemlendi. (YLM-ATL
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