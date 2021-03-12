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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Belediye personelinden anlamlı klip

Belediye personelinden anlamlı klip

Belediye personellerinin İstiklal Marşı okuduğu video klip

( BURSA )- 100. yıla özel klip BURSA

Sosyal Medya Teslimiyet Rekor Batıl 


- İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy için Yenişehir Belediyesi özel bir klip hazırladı. Klipte Belediye Başkanı Davut Aydın ve müdürler İstiklal Marşı'nı seslendirdi. İstiklâl Marşı, TBMM tarafından tam 100 yıl önce bugün Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi. İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında Belediye Başkanı ve birim amirlerinin yer aldığı klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Başkan Davut Aydın, “İstiklâl Harbi, inancın teslimiyete direnişi, yumruğun çeliğe darbesi, Türklüğün esarete tokadı, yani hakkın batıla galebe çalmasıdır. İstiklâl Marşı ise bu galibiyet destanın büyük haykırışıdır. Aziz milletimizin mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklâl Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

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