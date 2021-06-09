Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu

-Otobüste yangın çıkması

Sağlık Ekibi Kadın Şoför Uttu Yükselen Trol 

--Otobüste dumanların yükselmesi
--Yangına müdahale edilmesi
--Otobüsten detay görüntüler
--İtfaiyeden detaylar
--Otobüs şoföründen detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP ) -- Kadın şoförün dikkati faciayı önledi GAZİANTEP

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Önderbirlik-Karataş 2 seferini yapan 27 AIF 84 plakalı otobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Araç hareket halindeyken dumanları fark ederek yolcuları tahliye eden kadın şoförün dikkati ise faciayı önledi. Olay, Sarıgüllük Mahallesi Ömer Asım Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şehiriçi yolcu taşıma otobüsünün motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Motor kısmında çıkan arıza üzerine yükselen dumnları fark eden kadın şoför Müzeyyen Yılmaz, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Şoför Yılmaz araçtaki arızayı tamirhanedeki ustalara bildirdi. Bu esnada otobüsün motor kısmından yoğun şekilde dumanlar yükselmeye devam edince, şöfor Yılmaz otobüste bulunan 12 yolcuyu tahliye etti. Yolcular tahliye edildi motor alev aldı Yolcuların tahliye edilmesin ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Motorda çıkan yangına ilk olarak otobüsü tamir etmek için olay yerine gelen tamirciler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın büyümeden kontrol edilirken, itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı. Şöfürün dikkati sayesinde olay ucuz atlatılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (MAE-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Sevgilisiyle tartışan genç kız dehşet saçtı!Sevgilisiyle tartışan genç kız dehşet saçtı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement