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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Belediye otobüsü PTT şubesine ok gibi saplandı

Belediye otobüsü PTT şubesine ok gibi saplandı

Otobüsün gelmesi

Görgü Tanığı Taksi Durağı Belediye Otobüsü Onarım Çalışması Yaralı Kadın 

-Otobüsün PTT şubesine saplanması
-Vatandaşların yardımına koşması
-Otobüsün PTT şubesine girmiş görüntüleri
-Aktüel genel ve detay görüntü
-Kadının olayı anlatması
-Otobüsün götürülmesi

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden belediye otobüs sürücüsü PTT şubesine girince sürücü ve PTT görevlisi yaralandı- Olay anı saniye saniye görüntülenirken kazayı görenler, PTT çalışanı kadının “yardım edin” diye çığlık attığını koşup yardım ettiklerini söyledi ADANA

- Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybolan belediye otobüsü PTT şubesine girdi. Sürücü ve PTT görevlisi yaralanırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Cabbar Tolga Coşkun'un kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsü sefere başlamak için Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesine doğru yola çıktı. Coşkun mahalleye geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla PTT şubesine girdi. PTT şubesinde görevli Cansel Tatlık Bayram kazadan sonra yaralanıp “yardım edin” diye çığlık atmaya başladı.
Çarpmanın etkisiyle hem otobüsün ön tarafı hem de PTT şubesinde büyük zarar oluştu. Yaralanan sürücünün yardımına da çevredeki vatandaşlar koştu. Otobüsten çıkartılan sürücü ve yaralı kadın çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza sırasında PTT şubesinin yan tarafında bulunan taksi durağı da zarar gördü. Bir süre PTT şubesinde kalan otobüs vinç yardımıyla güçlükle çıkartılabildi. Otobüs tamirhaneye götürülürken, PTT şubesinde de onarım çalışması başlatıldı. Olayın görgü tanığı Selda Özacar ise önce patlama sesi gibi bir ses duyduğunu daha sonra dışarı çıktığında otobüsün PTT şubesine girdiğini gördüğünü belirterek, “PTT görevlisi kadın “yardım edin” diye çığlık çığlığa bağırıyordu. Hemen yardımına koştuk. Kadın yaralıydı. Ben sesi duyunca çok korktum. Çok fena bir kazaydı” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (FKE-
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