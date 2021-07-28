Belediye kreş projesini hayata geçiriyor

-Kreş alanından detaylar

-Halil Posbıyık mezarlık açıklama

-Alandan genel görüntü



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir İlkokulu karşısındaki eski 2. El Oto Pazarı’nın olduğu alana Çocuk Bakım Evi ve Kreş yapacaklarını açıkladı.

Örnek bir proje hazırladıklarını söyleyen Posbıyık, “Çocuklar sadece eğitim almasın, uygulamalarla, hayvanlarla, çiçeklerle, sebzelerle, tohumlarla bir arada olsun ve süreç içinde yer alsın diye bir hedefimiz var” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kavaklık Mahallesinde Erdemir İlkokulu karşısında yer alan eski 2. El Oto Pazarı’nın bulunduğu bölgede örnek bir Çocuk Bakım Evi ve Kreş yapacaklarını açıkladı.

Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle alanda incelemelerde bulunan Başkan Posbıyık, projenin örnek olacağını ve çocukların hayvanlarla, çiçeklerle, sebze ve tohumlarla bir arada olacaklarını belirtti.

Posbıyık açıklamasında, “Bu bölge 4 bin 700 metrekare bir alan. Erdemir bize 29 yıllığına tahsis etti. Bir kreş yapmak istiyoruz ama hedefimiz örnek bir kreş olması. İki katlı veya tek katlı, elimizde İBB ile ortak hazırladığımız projeler var. Onları tatbik edeceğiz. Buranın en büyük özelliği, alan çok büyük olduğu için çiçek tarlaları, tavuk çiftlikleri, sebze ekimleri, hayvan besleme yerleri gibi çocukları eğitici, bu bölgede örnek bir kreş olması. Bu amaç ve hedefle yola çıktık. Gelen çocuk sadece eğitim almasın, uygulamalarla, hayvanlarla, çiçeklerle, sebzelerle, tohumlarla bir arada olsun ve süreç içinde yer alsın diye bir hedefimiz var.” Dedi. Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı’nda inceleme Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belen Yenimahalle’de yapılan Yeni Şehir ve Şehit Mezarlığı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Posbıyık, mezarlıkta defin işlemlerine başlandığını, Şehitler Mezarlığı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.



Doğalgaz ve Su olayında olduğu gibi kentin yarınlarını için öngörüyle hareket ederek Belen’den 80 dönüm arsa aldıklarını belirten Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Bundan 15 yıl önce şehir mezarlığının bitmek üzere olduğunu gördüm. Arkadaşlarla karar verdik. Burada belediye olarak 80 dönümlük yeni mezarlık için yer almaya karar verdik. Üzerinde bulunduğumuz yer şehitlik. İstinat için ihaleye verdik. Yakında çalışmaları başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ile anlaştık, onların verdiği koordinatlara göre tören alanı, şehit mezarlıkları yapılacak. Tabii şehit gelsin istemiyoruz, hiç kimse ölmesin. Onlar bizim için çok aziz insanlar. Eğer olursa onların da layık oldukları yere gömülmesi gerektiğine inandığımız için, Ereğli Zonguldak’ın en büyük ilçesi, dolayısıyla burada bir şehit mezarlığı yapmaya karar verdik. Çevredeki bütün bu alanlar mezarlıklar olarak yapılıyor. Şu anda aşağıda gömüler başladı.

İstinat çekilip kademe yapıldıktan sonra bir bölüm aile mezarlıklarına ayrılacak. Ücretiyle mezarlık almak isteyen alacak. Diğer taraftan hiçbir ücret almadan gömülere başlamış bulunuyoruz. Bilgisayarda hangi parselde kimin yattığı görülecek. Mevtasını kaybeden bir insan geldiğinde bilgisayardan onun hangi parselde yattığını görmüş olacak. Projede bir cami var, gasilhane, hoca evi, aş evi var. Burası başlı başına yüz dönümlük bir yer. Kendi içinde idare edilen, mezar kazıcıları, hocalarıyla birlikte Ereğli’ye yaraşır bir mezarlık olacağını zannediyorum.”

