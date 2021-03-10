Belediye hizmet araçları ve nostaljik arabaların kornaları ile İstiklal Marşı'nı çaldılar

-Korna çalınması

-İstiklal marşına başlanması

-Araçlardan görüntü

-Belediye başkanı röportaj

-Klip çekiminin hazırlık aşamaları



( ANTALYA )- İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel klip- Korna sesleriyle çalınan İstiklal Marşının orkestra şefliğini Belediye Başkanı yaptı ANTALYA



- İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yılında, Kepez Belediyesi muhteşem bir çalışmaya imza attı. İstiklal Marşı, Başkan Tütüncü’nün orkestra şefliğinde, belediyenin hizmet araçları ile müzedeki nostaljik araçların kornaları eşliğinde icra edildi. Kepez Belediyesi, İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. Yılında özel bir klip hazırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye çalışanlarının yer aldığı bu anlamlı klipte Nostaljik Araçlar Müzesi’nde yer alan birbirinden kıymetli otomobiller ile belediyenin hizmet araçları kullanıldı. İstiklal Marşı, Başkan Tütüncü’nün orkestra şefliğinde, belediyenin hizmet araçları ile nostaljik araçların kornaları eşliğinde icra edildi. DokumaPark’ta gece yarısı gerçekleştirilen klip çekimleri, büyük coşkuyla yapıldı. Çekimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “12 Mart 1921'in milletimizin o İstiklal mücadelesinin aslında bir anlamda özeti olan İstiklal Marşımızın hayat bulduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kabul edildiği günün adıdır. Onun 100. Yıl dönümü olan 12 Mart 2021 tarihine biz de farklı bir bakış açısı, farklı bir anlam kazandıralım istedik. Kayıtlara, bu güzel güne, böyle güzel bir dokunuş bırakalım istedik. O amaçla böylesi güzel bir çalışmayı arkadaşlarımız fikir ettiler, hayal ettiler böyle bir proje ile bize geldiler“ dedi.

“100. Yıla özel İstiklal Marşı yılı ilan ettiler” Güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Hakan Tütüncü, “İşin doğrusu hava biraz soğuktu, çekimlerde biraz uzun sürdü, biraz da üşüdük. Ama gerçekten güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü çok büyük bir isabetle, 100. yıla özel İstiklal Marşı yılı ilan ettiler. Kepez Belediyesi olarak bizde bu anlamda bir dizi etkinlik yapacağız” diye konuştu.

“Milletimizin kahramanlık destanı” İstiklal Marşının kahramanlık destanı olduğunu söyleyen Tütüncü, “Kalbimizde, gönlümüzde çok farklı bir biçimde yer edilmesi gereken, son derece özel önemli milli bir metindir. Dolayısıyla bu 100. Yıla dair böyle özel bir farkındalık ortaya koyabilmek bizim için önemliydi. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

“Hizmet araçlarıyla, müzedeki araçlar kullanıldı” Çalışmaya Nostaljik Araçlar Müzesi’nde bulunan araçlarla, belediyenin hizmet araçlarının dahil edildiğini belirten Tütüncü, “Bu araçlarımızın kornaları ile güzel İstiklal Marşımızla bir güzelliği daha ortaya çıkaralım istedik. Müzik öğretmenlerimiz, müzik ve sinemacı dostlarımız bu projede yer aldılar. Ortaya güzel bir farkındalık çıktı. Nostaljik araçlarla, belediyenin şantiyelerinde çalışan Kepez'e yol park bahçe yapan araçlarımız bir araya geldiler. Bizim çok değerli çalışanlarımız da bu güzel akşama müthiş bir ambiyans, müthiş bir heyecan ortaya koydular. Dokuma Park'ta çok güzel ışıltılı ve hakikaten özel hatıralarla dolu güzel bir akşam kaldı geriye. Arabaların kornalarından da ortaya güzel bir İstiklal Marşı çıktı” ifadelerini kullandı.



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