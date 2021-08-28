Belediye girişlerine getirilen aşı zorunluluğu Numan Kurtulmuştan destek aldı

-İncelemelerden detaylar

-Vatandaş röportaj

-Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

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( ARTVİN ) - ARTVİN



- Artvin’in Arhavi ilçesi Belediye binasına girmek isteyen vatandaşlar için, covid-19 aşısı zorunluluğu getirildi.

Binanın girişine asılan, “ covid-19 aşısı olmayan vatandaşların binaya girmesi yasaktır” yazıcı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş destek aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile sel afetinin yaşandığı Artvin’e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Selin etkili olduğu Arhavi İlçesinde inceleme yapan Kurtulmuş, Arhavi Belediyesinin girişlere aşı zorunluluğu getirmesi üzerine yaptığı açıklamada; aşın mutlak herkesin olması gerektiğini dikkat çekerek uygulamasını desteklediğini, ifade etti.

Aşılı ve aşısız vatandaşlar arasında ayrımcılık yapılıyor mu sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Vatandaşların bir kısmı uygulamayı doğru bulurken bir kısmı da yanlış bulduğunu söyledi.



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