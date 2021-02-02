Belediye gibi muhtar, kapalı yolları açıyor

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( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca, kar nedeniyle kapanan mahalle ve sokak yollarını devlete yük olmamak için kendi imkânları ile açıyor SİVAS



- Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca, kar nedeniyle kapanan mahalle ve sokak yollarını devlete yük olmamak için kendi imkânları ile açıyor. Sivas’ta etkili olan kar yağışı birçok mahalle ve köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Özel İdare ekipleri ve karayolları ekipleri aralıksız çalışarak ana arterleri açık tutmayı başardı. Kapalı yolların tamamının açılması için ise üstün bir gayret gösteriliyor. Sivas’ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise devlete yük olmamak için köy içerisindeki yolları kendi imkânları ile açıyor. Koça traktörünün arkasına taktığı bir düzenekle sokak gezip yolları araç ulaşımına açıyor. İl Özel idaresi tarafından köyün bağlantı yollarının açıldığını, iş makinelerinin dar sokaklara giremediği için bu şekilde bir çözüm yolu geliştirdiğini belirten Koca, “Bu yıl çok kar yağdı. Özel İdaresi ekiplerinden Allah razı olsun. Ana yollarımızı açtılar. Ancak greyderler dar sokaklara sığmadığı için Kaymakamlığımıza ve Özel İdaremize bizimde katkımız olması için ara yolları açıyoruz” dedi.

(YK-GF-



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