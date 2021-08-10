Belediye ekipleri vatandaşlara perlatör dağıttı

-PERLATÖRDEN GÖRÜNTÜ

-VATANDAŞLARA PERLATÖR DAĞITILIRKEN GÖRÜNTÜ



( UŞAK ) UŞAK



- Geçtiğimiz günlerde su tasarrufu sağlayan perlatör aparatın dağıtılacağını duyuran Uşak Belediyesi, kentte yoğun şekilde su kullanılan bölgeleri belirleyerek perlatör cihazını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Uşak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde su tasarrufunda kullanılan perlatörü bazı ev ve iş yerlerinde kullanıldığını açıklamıştı. Buralarda kullanılan aparatın, önceki faturalarla dönem faturaları kıyasla su tasarrufunda büyük etki ettiği görüldü.

Bu kapsamda harekete geçen Uşak Belediyesi, kentte suyun yoğun şekilde kullanıldığı bölgeleri tespit ederek, buralarda aparatı ücretsiz olarak dağıttı.

Ayrıca Uşak Belediyesi ana hizmet binasında bulunan tahsilat servisine su faturalarını ödemek için gelen vatandaşlara da perlatör hediye eden ekipler, su tasarrufunun önemini ve cihazın nasıl kullanıldığını anlatarak vatandaşlara bilgi verdi. Bu aparatın kullanılmasıyla su kullanımının azaldığını anlatan ekipler, aynı zamanda su faturalarında gerçekleşecek düşüş ile de ekonomik anlamda avantaj sağlanacağının altını çizdi. Uşak Belediyesi olarak doğanın ve insanın geleceğini korumak adına büyük bir adım daha attıklarını söyleyen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Akkaya; “Suyumuz bizim için çok değerli ve maalesef son yıllarda tüm dünyada artan bir kuraklık söz konusu. Biz de su tasarrufu konusunda vatandaşlarımıza hem destek olmak hem de onlarda tasarruf bilincini oluşturmak adına harekete geçtik” dedi.

İlk etapta su kullanımının çok yoğun olduğu lokasyonları belirlediklerini anlatan Akkaya; “Başkanımız Mehmet Çakın’ın talimatıyla yeni bir uygulama başlatıyoruz. Musluklara takılan ve her muslukta yaklaşık üçte bir ile yarı yarıya oranlarında su tasarrufu sağlayan ‘perlatör’ cihazımızı, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. Kamu kurumlarına ve suyun çok fazla kullanıldığı büyük iş yerlerine de dağıtım yapacağız. İlerleyen zamanlarda bu uygulamayı devam ettirmeyi ve gelecek sonuçlara göre dağıtım hedeflerimizi arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

(KK-MB-Y)

