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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Belediye ekipleri kar temizliğine başladı

- Belediye ekipleri kar temizliğine başladı

temizlik çalışmalarından görüntü

( ERZURUM ) ERZURUM

Kar Temizliği Kar Yağışı 


- Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri ilçe genelinde kar temizliğine başladı.
Dün gece sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Aşkale Belediyesi ekipleri, ilçe halkının zorluk çekmemeleri için erken saatlerde ilçe merkezi ve ana arterlerde kar temizliği yaptılar. Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Uzun zamandan beri yağmayan Kar yağışı nihayetinde yağdı. Bizler Belediye olarak Kış hazırlıklarımızı önceden yaparak hazır hale getirmiştik. Araçlarımız ve ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın Kar'dan etkilenmemesi için gerekli çalışmalarımızı anında yerine getiriyoruz. Başta esnaflarımız ve vatandaşlarımızın toplu olarak kullandıkları ilçe merkezi ve alanlar olmak üzere genelde Kar temizliği yapmaya başladık ve bu temizlik çalışmalarımız kar yağdıkça da devam edecektir." dedi.
(CD-AT-Y)
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