Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı

-detay görüntüler

-taş işlemecisi fatma akbayır konuşması

-detay görüntüler

-el sanatları öğretmeni rabia altıok açıklaması

-el ürünü ürünler detayları

-örgü ile bebek yapan kadriye karlı açıklaması



( KIRŞEHİR ) -- Emekçi kadınlar, el işi örgüleri ile ev ekonomilerine destek sunuyor KIRŞEHİR



- Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emek Pazarında emekçi kadınlar kültürel devamlılığı sağlamak için tespih çekip ilmekleri kültürel devamlılık için atıyor. Cacabey Meydanı'nda açılan ve belediye tarafından desteklenen Kadın Emek Pazarında kadınlar, el işi ürünlerini sergileyerek yaptıkları satışlarla ev ekonomilerine destek sunuyor. Kadın Emek Pazarı’nda emekçi kadınların ürettikleri ürünler ise Kırşehir halkıyla belediyenin yaptığı organizasyon ile buluşturuluyor. Açılan çadırda doğal taşlara olan merakını değerlendiren ve geliştiren Fatma Akbayır, açılan stant ile ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi.



Akbayır, "Kendimde doğal taş merakı vardı. Sürekli alıyordum. Bu merakımın üzerine giderek ilerletme kararı aldım. Doğal taşların ve boncukların takılarını yapmaya başladım. Takı ile birlikte sunulan imkanla da satış yaparak ev ekonomimize katkı sunmaya başladım" dedi.

Taşlardan yapılan ürünlerin de şifalarını anlatan Akbayır, ilginin de şehirde beklenen üstünde olduğunu söyledi.



Toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara kadınların da sahip olmalarının önünün açılması adına oluşturulan alanda hem alışveriş yapan hem de El Sanatları Öğretmeni olan Rabia Altıok, açılan pazar alanının kadınlar tarafından sahiplenilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Altıok, "Belediyenin böyle bir etkinlik yapıyor olması Kırşehirli kadınlar açısından önemli, eski yada yeni geleneksel el sanatlarının el emeğinin bu şekilde değer görmesinin yanı sıra kadınların bütçeleri açısından da önemli hal alıyor. El Sanatları Öğretmeni olarak ise bu kadar emekçi kadını bir arada görmenin de mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Kültürel devamlılık için Kadın Emek Pazarına gelerek ince eleyip sık dokuduğu örme bebekleri satan Kadriye Karlı, kültürel mirasın devamlılığı için örgü ördüğünü ifade etti.

Karlı; "Kırşehir'de, şehrin meydanında oluşturulan emekleri ve kültürü yaşatmak için örgü bebek örüyorum. İlgi ise güzel. Yaz mevsimi olduğu için ise talep daha çok" şeklinde konuştu.

Ahilik, değerlerinin yaşatılmaya çalışıldığı şehirde kadınların emeklerinin de sürdürülebilmesi için belediye düzenli olarak stant alanları açarken Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda da kadınlar çalışmalarını sürdürüyor. (EÖ-TB-

