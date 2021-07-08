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Belediye çalışanları ağzı bağlanmış çuvalın içindeki kediyi kurtardı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Belediye çalışanları ağzı bağlanmış çuvalın içindeki kediyi kurtardı

Belediye çalışanları ağzı bağlanmış çuvalın içindeki kediyi kurtardı

Detaylar

Su Karya Efes 

-Çuvalın içindeki kedi
-Ekiplerin çuvalı açısı ve kediyi çıkarışı

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çuvala koyulmuş ve ağzı iple bağlanmış kedi, belediye çalışanları tarafından son anda kurtarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan su deposuna giderken yolda bir çuvalın hareket ettiğini gördü. Ekipler merak ederek çuvalın yanına gittiklerinde ağzını açtıkları çuvalın içinde nefes almakta zorlanan bir kedi buldu. Ekiplerin kediyi çuvaldan çıkartma anları ise saniye saniye kaydedildi.
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