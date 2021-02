Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: 'Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık'

-Araç aynası

- Pendik Belediyesinde görevli kar küreme ekipleri karla kaplanan yolları açmak için çalıştıkları sırada bir vatandaşın aracının aynasına çarparak kırdı. Aracın sahibini bulamayan görevliler, “Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık” yazısı ile telefon numarası yazılı bir kağıdı aracın camına bıraktı. Sabah uyandığında aracının kırık aynasını ve camdaki notu gören araç sahibi duygulanarak o notu sosyal medya hesabından paylaştı. Pendik Belediyesi ekipleri de yeni bir ayna alarak aracın sahibine verdi. İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar karla kaplandı. Pendik Belediyesi kar küreme ekipleri de karla kaplanan yollardaki karları açarak vatandaşın mağdur olmasının önüne geçti. Bir sokak üzerinde gece saatlerinde çalışma yapan ekipler, karşılarından gelen otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine geri geri gitmek zorunda kaldı. Ekipler o sırada park halinde olan bir aracın aynasına çarparak kırdı. Araçlarından inen kar küreme ekipleri aracın sahibine ulaşmaya çalıştılarsa da başarılı olamadı. Ekip, bunun üzerine üzerinde “Pendik Belediyesi, kar küreme aracı, aynanızı kırdık, sizi bulamadık” yazan ve telefon numarası eklenen bir kağıdı aracın camına bıraktı. Sabah uyandığında aracının camına bırakılan notu gören Yemliha Yıldırım duygulu anlar yaşadı. Yıldırım, bırakılan notu sosyal medya hesabından paylaşarak Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e ve Pendik Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Yıldırım daha sonra notta yazan numara ile iletişime geçti. Sosyal medyada gündem olan notun ardından Pendik Belediyesi de aracının aynası kırılan vatandaş için yeni bir ayna alarak kendisine teslim etti. Pendik Belediyesi kar küreme ekiplerinde görevli Kamil Büyükkurt, “Kar küremesi yaparken karşı sokaktan gelen araç yol vermedi, mecburen geri gitmek zorunda kaldık. Geri giderken sol tarafımda da bir araba olduğu için fark etmedik, arabanın aynasın kırdık. Durduk, hasarı kontrol ettik. Notumuzu yazdık bıraktık. Aracın aynasını kırdığımızı yazdık. Telefon numaramızı yazdık. Pendik Belediyesinin aracı olduğunu yazdık. Sonrasında şefimiz araç sahibi arkadaşla diyalog kurdu. Aynası alındı, yarın takılacak inşallah” dedi.

Aracın sahibi Yemliha Yıldırım, “Yani olayın geceden olduğunu bilemiyorum ama sabah aracın başına geldiğimde aynanın kırık olduğunu gördüm. Daha sonrasında notu gördüm. Notu görünce zaten “bu ayna ne kadar pahalı olursa olsun hiç sorun değil kendim yaptırırım” dedim. Diyaloğa geçtik. Arkadaşlar da sağ olsun aynanın yenisini alacağını söylediler. Bu yapılan ince nüanstan dolayı Pendik Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kırıp gidebilirlerdi de. Hiç haber de vermeyebilirdi ama sağ olsunlar not bırakmışlar. Çok duygulandık. Kendileri almasa da biz o aynayı aldırdık. Hiç problem değil. Not burada var, “Pendik Belediyesi kar küreme aracı, aynanızı kırdık, sizi bulamadık” yazıyor. Ve telefon numarası yazmışlar. Zaten bu notu görünce çok duygulandık, kendi sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Sağ olsunlar bizimle irtibata geçtiler. Hasarın karşılanacağını, aynanın yenisinin alınacağını söylediler. Pendik Belediyesi'ne ve çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.





