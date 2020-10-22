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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Belediye başkanlık binası olarak kullanılıyordu, Roma dönemine ait dev mozaik bulundu

Belediye başkanlık binası olarak kullanılıyordu, Roma dönemine ait dev mozaik bulundu

Sempozyum görüntü

Restorasyon Hastane A Haber Askeri Hastane Mozaik Müzesi 

-Mozaik alanından görüntü
-Röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “15 yıl boyunca burada çalıştım, 1 buçuk metre altında kültür hazinesi olduğunu bilmiyordum” İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında M.S. 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Zeytinburnu'nda Osmanlı döneminde askeri hastanede Cumhuriyet döneminde yurt ve tanzim çadır olarak hizmet veren daha sonra ise 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi yapının altında MS 2. yüzyıl Roma dönemine ait dev mozaik bulundu. Yaklaşık 50 metrekare alanda bulunan mozaiğin ucunun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Dev mozaik, ‘4 Zaman 4 Mekan 1 Hikaye’ adını taşıyan sempozyumda tanıtıldı. Sempozyumun açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Sempozyumda bir mekanda dört farklı zamanın kalıntılarının üst üste olduğu çok katmanlı buluntulardan yola çıkılarak, farklı zamanlardaki kültür, gelenek ve değerlerin konuşuldu. Ardından Bizans Sanat Tarihi Uzmanı Prof.Dr. Asnu Bilban Yalçın, açılış konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Daha sonra ise Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve Ömer Arısoy mozaik atölyesinde cam kesme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra sempozyum alanına geçildi. Arısoy, burayı bir mozaik müzesine çevirmek istediklerini ve şuan pazartesi günü hariç her gün vatandaşların ziyaretine açık olduğunu ifade etti.
“İstanbulumuza yeni bir mozaik müzesi kazandıracağız” Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Burası 25 yıl boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası olarak kullanıldıktan sonra Zeytinburnu Belediyesi yeni binaya taşındı. Yeni dönemde ise buranın kültür fonksiyonuna uygun hale getirilmesine karar verildi.
Binanın da restorasyon ihtiyacı vardı. İçinde bulunduğumuz odada ki mozaikler de restorasyon sürecinde keşfedildi. Dışarıda da yeni bir mozaik keşfettik. İnşallah kurul kararları sonrasında dışarıyı da restorasyona ve korumaya alıp, İstanbul’umuza yeni bir mozaik müzesi kazandıracağız. Pazartesi günleri hariç tüm günlerde ziyaret açıktır vatandaşlarımız gelebilir. 15 yıl boyunca burada çalıştım ve bu binanın 1 buçuk metre altında kültür hazinesi olduğunu bilmiyordum. Dışardaki kazıyı da büyük bir merakla bekliyordum. Arkadaşlarda haber verince tabiri caizse havalara uçtum. Bu binanın bende çok büyük hatırası var” dedi.

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