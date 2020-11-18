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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Belediye başkanlarından organ bağışına destek

Belediye başkanlarından organ bağışına destek

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve belediye başkanlarının yer aldığı kamu spotu

( ORDU ) -- Ordu’daki belediye başkanları, organ bağışı yapılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu ORDU

Organ Nakli Organ Bağışı Beyin Ölümü 


- Ordu’da görev yapan belediye başkanları, organ bağışına destek olmak adına hazırlanan kamu spotu ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Türkiye’de organ bağışı sayısını arttırmak adına yürütülen eğitim ve etkinlikler sürerken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2020 yılında organ bağışı ve nakli konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve bağışçı sayısını arttırılması adına eğitimler sürüyor. Ordu’da 2013 yılından bu yana 12 bin 546 bağış yapıldı Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2013-2020 yılları arasında Ordu’da 12 bin 546 vatandaş organ ve doku bağışında bulunurken, verilere göre Ordu, Türkiye sıralamasında 13’ün sırada yer aldı. Ordu’da organ nakli için bugüne kadar toplamda 237 beyin ölümü tespiti sonrası 82 aile, organ nakli için onay verirken, bu sayının artması ve farklı hayatların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanlarının yer aldığı kamu spotu ile vatandaşlara bilgilendirici mesajlar verildi.
Organ bağışının öneminin anlatıldığı kamu spotunda belediye başkanları, Türkiye’de çok sayıda insanın organ nakli beklediğini ve farklı hayatlara umut olmak için bağışın önemine değindi. (SK-SLH-Y)
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