Belediye başkanının bisikleti makam aracı oldu

-- Kent merkezinde bisiklet sürmesi

-- Vatandaş ile selamlaşıp muhabbet etmesi

-- Başkan Ünal'ın konuşması



( BURDUR )- İlçe merkezinde makam aracı yerine bisiklet kulanıyor- Başkan Emrullah Ünal:- “Şehir içinde ulaşımı sağlamak için bisiklet parkları yapacağız” BURDUR



- Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, kent merkezinde makam aracı olarak bisiklet kullanmaya başladı.

Burdur’un nüfus olarak en büyük ilçesi olan Bucak’ın Belediye Başkanı Emrullah Ünal kent merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı.

Sabah evinden bisikletle yola çıkan Ünal, vatandaş ile selamlaşarak ve sohbet ederek Belediye binasına kadar bisiklet kullanarak geliyor. Belediyenin girişine bisikletini bıraktıktan sonra makamına çıkarak mesaisine başlayan Bucak Belediye Başkanı, bisiklet kullanarak hem vatandaşa örnek oluyor hem de bisiklet kent genelinde bisiklet kullanımını arttırmak ve bisiklet kültürünün tekrar kazanılması için çalışmalar yapıyor. Bisiklet kullanımının önemine dikkat çeken ve insanı daha zinde tuttuğunu belirten Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, bisiklet kullanımının çevrenin korunması adına da faydalı olduğunu ifade etti.

Başkan Ünal, “Biz Bucak Belediyesi olarak bisiklet kültürünün hayatımıza girmesini bisikletle insanların daha çok haşır neşir olması elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bisikletin kullanımının faydalarını burada açık açık izah etmeye gerek yok. Faydaları herkes tarafından bilinmekte. Biz özellikle sabah evden makam aracıyla çıkıp yine makama araçla geldiğimiz zaman kimseyi görmüyoruz. En başta vatandaşla iç içe gönül belediyeciliği anlamında bir belediye başkanlığı yapmak için yaz sezonun başlamasıyla birlikte bisikletimize binmeye başladık ve örnek olması için de makama mesaiye bisiklet ile geliyoruz. Yine akşamüzeri bisikletimizle gidiyoruz. En başta bisiklet yakıt kullanmıyor. Bizim yakıtımız kullanıyor. Sağlık açısından çok önemli. Vücudumuzun çalışmayan organı yok hemen hemen yok bisiklet kullanımında. İnsanı daha zinde, güne daha sağlıklı bir şekilde başlamasına sebep veriyor. Çevreye etkisi bilinmekte. Özellikle dünyamızı koruyan atmosfer tabakasının günden güne zayıfladığını biliyoruz. Bunun sebebi de fosil yakıt kullanan araçların havaya salmış olduğu emisyon adını verdiğimiz gazlar. Bisiklet kullanımında bu da yok. Hem çevreye hem yakıta hem de sağlığa bilinen bu etkilerinden dolayı biz de en başta ailemize, daha sonra çevremize ve toplumumuza örnek olması açısından bisiklet kullanımını gerçekten önemsiyorum” dedi.

“Şehir içinde ulaşımı sağlamak için bisiklet parkları yapacağız” Makam aracı yerine bisiklet kullanmayı tercih eden Başkan Ünal, “Bir alışkanlık bir kültür haline gelmesi için çaba gösteriyorum. Ben bütün belediyeci arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Yolda çocuklarımızla gençlerimizle birebir temas kurabiliyorsun. Hem kontak kurmak açısından bisiklet kullanımı gerçekten önemli. Makam araçları gelip geçici. Bisiklet binme alışkanlığımızın artması gerekiyor. Hatta bisiklet yollarını arttırma çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde de bisiklet parkları yapacağız. Vatandaşlarımız bir parktan bisikleti alıp diğer parkalara bırakacak” diyerek şehir içinde ulaşımı bisiklet ile sağlayacaklarını ifade etti.

(CTK-

