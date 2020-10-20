Belediye başkanı tezgahın başına geçti, 1 ton ayva 1 saatte tükendi

--Başkan Kocaman'ın ayva satması

--Kocaman'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

--Detay



( KOCAELİ ) - KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hasadına başlanılan Eşme Ayvası’nın tanıtımı amacı ile gençler ile birlikte tezgah başına geçen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1 saatte 1 ton ayva sattı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, önlüğü giydi, tezgah başına geçerek ayva sattı. Eylül ayının son günlerine doğru hasadı başlayan Kartepe’nin marka değerlerinden biri olan Eşme Ayvası’nın tanıtımı ve elde edilecek gelir ile üniversite öğrencilerinin yüzünün güldürülmesi amacı ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tezgah başına geçti. 20 genç ile birlikte Kocaeli’nin Kartepe sınırları içerisinde yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı girişinde bir ton ayva sattı. Önlüğü giyerek tezgah başına geçen Belediye Başkanı Kocaman, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de faydalarını anlattığı ayvaların satışına destek verdi. Ormanya’ya gelen hemşehrileriyle sohbet ederken Eşme Ayvası satışına bizzat destek verdi. Sosyal medyadan büyük ilgi gördü Ayva satışları ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Kocaman, paylaşımlara gelen yorumlara da kayıtsız kalmadı. Başkan Kocaman, paylaşımına gelen yorumlarda Korona virüs salgını nedeniyle evden ayrılamadığını ve hamile olup da canı çekenlerin olduğunu belirten bir vatandaşın da evine ayva gönderdi. Ayva satışlarından elde edilen gelirin Kocaeli Üniversitesi Vakfı’na bağışlanacağı öğrenildi. “Eşme Ayvamızı, Kartepeli üreticilerimizden satın aldık” Konu ile ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Kocaeli Üniversitesi Vakfı yararına bağışlamak üzere, genç kardeşlerimizin de desteği ile bugün tam 1 ton Eşme Ayvası sattık. Toplanan paranın tamamı KOÜ Vakfı’na bağışlanacaktır. Sizlerin gönüllü olması bizler için çok kıymetlidir. Eşme Ayvamızı, Kartepeli üreticilerimizden satın aldık. Türkiye’nin en iyi ayvası Eşme Ayvası, bu şekilde tanıtımını da yapmış olacağız. Gençler bizim her şeyimiz. Onların katılımıyla, eğitim gören gençlerimize katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Renk kattılar, bereket kattılar. Rabbim her birine güzel bir gelecek nasip etsin” dedi.

Gençler çok eğlendiklerini ifade etti Ayva satış etkinliğine katılan ve eğitime katkı sağlayan Kartepeli gençler ise projenin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Projeden çok mutlu olduklarını ifade eden gençler, “Mustafa başkanımızı çok seviyoruz. Tanıdığımız başkanlardan çok farklı. Böyle bir yardımlaşma projesine bizleri de davet ettiği ve dahil ettiği için çok mutlu olduk. Başkanımızın da gayreti ve emekleriyle birlikte bir tonluk ayvayı bir saat dolmadan satıp, tükettik. Genç ve dinamik başkanımız bu ve benzeri etkinlikleriyle bizleri çok mutlu ediyor. Kartepe gençliği çok şanslı. Sağ olsun, var olsun” diye konuştu.

(MK-GY-



loading...