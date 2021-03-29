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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı

Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı

NEVŞEHİR ANADOLU LİSESİ DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Üniversite Sınavları Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 

-BELEDİYE BAŞKANI SAVRAN'IN ÖĞRENCİLER İLE SOHBET ETMESİ
-BELEDİYE BAŞKANI SAVRAN'IN SINAV SETLERİNİ DAĞITMASI
-BELEDİYE BAŞKANI SAVRAN İLE RÖP

( NEVŞEHİR )- Nevşehir Belediyesi sınava hazırlanan öğrencilere deneme sınav seti dağıttı NEVŞEHİR

- Nevşehir Belediyesi tarafından devlet okullarında üniversite sınavlarına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık deneme sınav seti dağıtıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından liselere giriş sınavları ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12.sınıflara hazırlık deneme sınav seti dağıtımına başlandı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da 1992 yılında mezun olduğu Nevşehir Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek burada öğrenciler ile bir süre sohbet etmesinin ardından hazırlık deneme sınav setlerini hediye etti. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gazetecilere yaptığı açıklamada 1991 yılında mezun olduğu okulda bulunmaktan dolayı duygulandığını ifade etti.
Belediye Başkanı Savran, “Üniversite ve LGS için belediye olarak bir plan yaptık. Öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere deneme sınavı hazırlamaya karar verdik. 2 bin 200 öğrencimize LGS 2 bin 750 öğrencimizi de onar deneme sınavı içeren TYT, AYT ve LGS seti dağıttık. Kendileri ile bir süre sohbet ettik. Bu setleri tüm okullarımıza dağıtacağız. Bir katkımız olursa çok mutlu oluruz. Ayrıca ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Buradan mezun oldum. Bu beni ayrıyeten mutlu etti, duygulandırdı. Anılarım tazelendi. Bu vesileyle üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime saygılarımı sunar ellerinden öperim. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar dilerim. Nevşehir’imizin ismini her alanda duyururlar” diye konuştu.
(COŞ-AG-
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