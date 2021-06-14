Belediye Başkanı'ndan örnek davranış

-Kan alma merkezi detay

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( SİVAS )- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "14 Haziran “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla Kızılay’a kan bağışında bulundu SİVAS



- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "14 Haziran “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla Kızılay’a kan bağışında bulundu. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "14 Haziran “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla Sivas kent merkezi Kongre Binası bahçesinde bulunan Kızılay kan alma birimine giderek kan bağışında bulundu. Kan vermenin önemine dikkat çeken Başkan Bilgin tüm hemşehrilerini kan bağışlamaya davet etti. “Hemşehrilerimizi kan bağışlamaya davet ediyorum” Kan vermenin önemine dikkat çeken Başkan Bilgin “14 Haziran Gönüllü Kan Bağışçıları Günü münasebetiyle biz de düzenli bir kan bağışçısı olarak bugün Kızılay Kan Merkezine kan vermeye geldik. Kan hepimizin hiç beklenmedik bir anda ihtiyaç duyduğu yaşam fonksiyonlarımızı sağlayan ve kaynağı sadece bizler yani insanlar olan hayat kurtarıcımızdır. Özellikle son bir yılda Pandemi nedeniyle de kan bağışlarında almış olduğumuz bilgilere göre bir azalma var ben bu vesileyle tüm sağlıklı hemşerilerimizi kan bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

“Sağlığımız açısından kan vermek önemli” Başkan Bilgin, “Kan verdiğinizde vücudunuzdaki kan hücreleri yenileniyor bu da daha sağlıklı ve daha güçlü olmanızı sağlıyor. Ayrıca sağlımız açısından da kan vermek oldukça önemli. Uzmanlarımız kan bağışının kalp krizi ihtimalini yüzde 90 oranında azalttığını Kan hücrelerimizin yenilendiğini baş ağrısına iyi geldiğini, stres gibi rahatsızlıkların çözümü olduğunu yüksek tansiyona iyi geldiğini ifade ediyor. Bizim başımıza gelmez gibi bir algıda olmaması gerekiyor Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabileceğini bilmesi ve ona göre davranması gerekiyor. Ayrıca verdiğimiz bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarabileceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Bu vesileyle güzel bir kan bağışçısı olarak ben bir kez daha tüm Sivaslı hemşerilerimizi Kent Meydanında bulunan Kızılay Kan Merkezimize düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

