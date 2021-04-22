Belediye Başkanı mahalle mahalle gezip çocuklarla 23 Nisan kutladı

-Palyalçolarla yürüme

-Çocukların bayrak sallaması

-Belediye başkanı geliş

-Çocukların sarılması

-Belediye başkanı konuşması

-Çocukların düşüncelerini anlatması



( KIRŞEHİR -ÖZEL)-Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Devlete saygılı bireyler olarak yetişeceksiniz” KIRŞEHİR



- Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, başkan yardımcıları ile birlikte mahalle mahalle gezip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna ortak oldu. 23 Nisan kutlamalarının pandemi etkisi nedeniyle kısıtlanması sonrası Kırşehir Belediyesi yönetimi mahallelerde çocuklarda bir araya gelerek onlara hediyeler verdi. Merhum Bozlak ustası Muharrem Ertaş’ın evinde başlayan programda çocuklar gönüllü palyaçolar ile müzik eşliğinde oyunlar oynadı. "Devletine saygılı bireyler olacaksınız" Kırşehir Bağbaşı Mahallesinde çocukların sevgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, ülkenin geleceğinin çocukların elinde olduğunu söyledi.



Devlete, bayrağa ve millete saygılı bir toplum için çocukların iyi eğitilmesi gerektiğini anlatan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Ülkemizin geleceği siz çocukların elinde bu güzel ülkeyi bu Cumhuriyetei yaşatmak hepimizin elinde biz sizlere güzel bir ülke güzel bir şehir, güzel bir dünya bırakmak itiyorsak hep birlikte; çevreye duyarlı olacağız. Cumhuriyete saygılı olacağız, devlete saygılı, bayrağa saygılı bireyler olacağız" dedi.

Belediye Başkanına aldıkları hediyelerden ötürü teşekkür eden çocuklar ise, "Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Keşke 23 Nisan’da sokaklarda olsaydık. Virüs nedeniyle karantinadayız. Evlerimizi süsleyerek evimizde kutlama yapacağız" şeklinde konuştu.





loading...