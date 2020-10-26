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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Belediye başkanı, korona virüse yakalandığını videoyla duyurdu

Belediye başkanı, korona virüse yakalandığını videoyla duyurdu

Belediye Başkanı Serdar Türker'in sosyal medya hesabından açıklaması

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Ayetler Sosyal Medya Akalan Sağlık Çalışanları Yüksek Ateş 


- Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca Beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Başkan Türker, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Serdar Türker, videoda geçtiğimiz hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri sebebiyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendiğini söyledi.

Hastanede tedavi olduktan sonra bir süre de evde tedavisinin devam ettiğini belirten Başkan Türker, yeniden Kırklareli Devlet Hastanesi’nde tedavi görmeye başladığını belirtti.
Sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini Belediye Başkanı Serdar Türker; Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük destekçisi olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (BK-
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