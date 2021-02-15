Belediye başkanı İHA muhabirine saldıran personeli adına özür diledi



- Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında devrilen belediye otobüsünü görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı



muhabirine resmi plakalı araçtan inerek saldıran belediye görevlisi adına Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, İHA’dan ve saldırıya uğrayan muhabirden özür diledi. Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Karaaslanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrildiği ihbarını alan İHA muhabiri Gökten Ceylan olay yerine gitti. Bölgeye ulaşan Ceylan, olayı görüntülemeye başladığı esnada 03 ES 001 resmi plakalı araçtan inen ve sonrasında isminin Sefa Alaka olduğu öğrenilen şahıs çekim yapamayacağını söyledi.



Ceylan’a fotoğraf makinesini dağıtıp, parçalayacağı yönünde tehditler savuran Alaka, “Makine yetmez ise seni de dağıtırım. Engellerim kardeşim ben. Benim ‘Belediye Başkanı’m bana çektirme dediyse engel olurum. O da benim arkamda, benden şikayetçi olursun. Seni de kameranı da dağıtırım, söylediklerimin arkasındayım. Bana yetki verildiyse dağıtırım” dedi.

Olayın ardından Ceylan jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sülümenli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler mobil araçta Ceylan’ın ‘mağdur’ olarak başvurusunu alarak olayla ilgili inceleme başlattı. “İhlas Haber Ajansı’ndan da bu vesileyle özür diliyorum” Yaşanan olayın ardından açıklama yapan ve kendisi bölgeden ayrıldıktan sonra olayın yaşandığını ifade eden Başkan Altuntaş, İHA’dan ve Ceylan’dan özür diledi. Başkan Altuntaş açıklamasında, “Güzide basın mensubu arkadaşımız Gökten Ceylan olay yerine geldiğinde bizim belediye personelimiz ve çalışanımız olay yerinde fotoğraf çektirmeme veya yaklaştırmama noktasında bir arbede yaşamış. Bundan dolayı İhlas Haber Ajansı’ndan ve Gökten kardeşimden kurumumuz adına özür diliyoruz. Orda çalışan kardeşimiz basın görevini tabii ki yapacak. Kurumumuzun doğal seferinden doğan bir kaza. Resmi olmayan hiç bir şeyimiz, sıkıntı olan hiş bir şeyimiz yok. Sadece emniyet tedbiri alma noktasında çalışan personelimiz biraz abartmış. Ondan dolayı da ben kamuoyu adına basından ve diğer İhlas Haber Ajansı’ndan da bu vesileyle özür diliyorum. Bu tip olayların yaşanmaması adına temennide bulunuyorum” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Başkan Altuntaş yaşanan kazada yaralanan şahıslara da geçmiş olsun dileklerini iletti. (GC-Y)



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