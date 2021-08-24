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Belediye aracı, belediyenin açtığı çukuruna düştü
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Belediye aracı, belediyenin açtığı çukuruna düştü

Belediye aracı, belediyenin açtığı çukuruna düştü

Batman belediyesine ait resmi aracın çukura düşmesinden detay

Yol Çalışması Şahit 

-Vatandaşların ve belediye çalışanların aracı düştüğü çukurdan kurtarmasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da belediyeye ait resmi araç, belediye ekipleri tarafından yol çalışması nedeniyle açılan çukura düştü. Edinilen bilgilere göre olay, Batman Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura belediyeye ait pikap düştü. Çukura düşen pikap çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Bu kazaya şahit olan vatandaşlar, ''Belediye her yere aynı anda girip çalışmalar yapmaya başladı.
Koskoca şehrin her yerinde aynı anda çalışma yürütürsen tökezler, kendi çukuruna düşersin'' dedi.
(AK-YRT
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