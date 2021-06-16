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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Belçika'dan sipariş aldı... Atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Belçika'dan sipariş aldı... Atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Zürafa ve fil heykeli detay

Deniz Kızı Sanat Eseri Yurt Dışı İhracat Flamingo 

-Zürafa heykeli detay
-Mervan Altınorak'ın yaptığı heykeller
-Mervan Altınorak ile röportaj.
-Heykel üzerinde çalışma detay

( HATAY - ÖZEL)- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı- Altınorak, Belçika'dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak, Belçika'dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, 2.5 metrelik zürafa heykelini otomobil, tır, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı. İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, "Yaptığım eserlerin yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belçika'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti ve zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Bu yaptığım zürafa ve fil heykeline 3 ay önce başladım. Zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi.
Sürdürülebilir atıklarla hem sanata hem ekonomiye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınorak, "Yaptığım eserlerin vermiş olduğu mesajlar, ayrıca sanata olan tutkumu daha da arttırıyor" diye konuştu.

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