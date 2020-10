- Belçika’da Covid-19 vakalarındaki artış sürüyor

--Belçikalı Türk vatandaşlarının röportajları



- Belçika’da korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeni ile federal kurumlar kendi yetki alanlarındaki bölgelerde alarm seviyelerini yükselterek tedbirleri sıkılaştırdı. Avrupa’da birçok ülkede Covid-19 salgınında ikinci dalga yaşanıyor. Belçika’da Covid-19 vaka sayılarındaki artış devam ederken, federal kurumlar kendi yetki alanlarındaki bölgelerde alarm seviyelerini yükseltti. Ülke genelinde vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması nedeniyle birçok bölgede Eğitim Bakanları alarm seviyesini sarıdan turuncuya yükseltti. Karar ile okullardaki eğitim saatleri düşürülebilecek. Okullarda bir hafta sonra başlayacak olan Cadılar Bayramı tatili ise bir hafta uzatıldı. Halk arasında yeniden işletmelerde metrekare başına müşteri uygulamasına geçileceği söylentileri yayılırken, henüz bu yönde resmi bir karar alınmadı. Ülkede farklı yetkili kişi ve kurumları bir araya getiren yeni bir danışma kurulu toplantısının ise Cuma günü yapılması planlanıyor. Yaklaşık 300 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı Belçika’da Türkler de salgın nedeni ile endişeli olduklarını ifade ediyor. Özellikle okul ve iş hayatında aktif olan Belçikalı Türkler, okulların yüksek korona virüs oranına rağmen kapatılmaması nedeniyle çocukları için endişeli olduklarını dile getirdi. Ülkedeki birçok kafe ve restoranı işleten Türk vatandaşları salgın nedeni ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Belçika’da yaşan bir Türk vatandaşı yaptığı açıklamada, “Bu hastalık yayılıyor. Her taraf kapalı şu an için. Akşam 12’ye kadar sokağa çıkabiliriz. Belçika haberleri vakaların çok yayıldığını söylüyor. Ben çalışıyorum. İş yerinde mesafeyi devamlı kontrol ediyoruz ama vaka işyerlerinde de çok yayıldı” ifadelerini kullandı. Diğer bir Türk vatandaşı ise yaptığı açıklamada, “Ben daha önce atlattım korona virüsü, gerçekten çok zordu. İlk üç gün çok zor geçti ama Allah’a çok şükür şu an iyiyim. Çocuklarımız okula gidiyor işe giden çocuklarımız var endişeliyiz yani. Okula giden çocuğum var iki defa test yaptırdık. Okulunda ve arkadaşlarında çıktı kolay değil yani” dedi.

Belçika’nın pandemi etkisi altına girdiğinde geçici Başbakan olan ve 6 ay boyunca ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden eski Başbakan ve yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’in korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası bugün hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Wilmes’ın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Belçika’da toplam vaka sayısı 253 bin 386’ya, toplam can kaybı ise 10 bin 539’a yükseldi.



