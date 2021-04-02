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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
-Belçika’da “1 Nisan şakası” polis müdahalesi ile son buldu

-Belçika’da “1 Nisan şakası” polis müdahalesi ile son buldu

-Festivalden detaylar

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Müzik Festivali Lise Öğrencisi Göz Yaşartıcı Gaz 

--Polis müdahalesi
--TOMA müdahalesi
--Atlı polisin göstericiye çarpma anı

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de 1 Nisan şakası olarak sosyal medya da yayılan festivale binlerce kişinin katılması ile polis, katılımcıları tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağıttı.
Sosyal medya üzerinden son birkaç gündür yapılan paylaşımlar ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Bois de la Cambre Parkı’nda 1 Nisan günü birden çok sahnenin kurulacağı ve ünlü Dj’lerin katılacağı “La Boum” adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu. Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı söylendi Paylaşımlarda festivalde, Covid-19 tedbirlerinin ise uygulanmayacağı belirtilirken, dünyaca ünlü Dj Calvin Harris ile Daft Punk grubunun son bir defaya mahsus bir araya gelerek sahne alacağı ifade edildi. 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı Ancak festivalin yapılacağı gün, festivali organize ettiğini öne süren kişiler, bunun sadece 1 Nisan şakası olduğunu ifade ederek, sosyal medya üzerinden festivalin yapılmayacağını bildirdi. Sözde organizatörler, festivali 2022'ye ertelediklerini açıklayarak, "Boum ertelendi. Bir kez daha seni gafil avladık" dedi.
20 bin kişi katılacağını bildirdi Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda yaklaşık 20 bin kişinin festivale katılacağını bildirmesi üzerine polis ve savcılar harekete geçti. Şaka olduğunun belirtilmesine rağmen çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 5 bin kişi Bois de la Cambre Parkı’na akın etti. Parkta geniş güvenlik önlemleri alan polis, ülke genelinde sert Covid-19 tedbirleri uygulanması ve 4’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemesi nedeni ile katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarına kulak asmayan kalabalığa tazyikli su ve göz yaşatıcı gaz ile müdahale edildi. Parkta bulunan kalabalık ise, polise taş ve şişe atarak karşılık verdi. “Hepimiz depresyondayız” Festivale katılanlardan bir lise öğrencisi yaptığı açıklamada, “Hepimiz depresyondayız. İki hafta içinde 18 olacağım, gençliğimizi yaşamak istiyoruz, polisi kızdırmayı değil. Bizim de bir hayatımız olduğunu ve bundan zevk almak istediğimizi göstermeye geldik" dedi.
5 kişi yaralandı Çıkan olaylarda 1’i atlı polislerin müdahalesi sırasında olmak üzere 2 sivil ve fırlatılan taş ve şişeler nedeni ile 3 polisin yaralandığı bildirildi.
Polisin ayrıca 4 kişiyi gözlatına aldığı aktarıldı. Soruşturma başlatıldı Brüksel savcıları, sosyal medyadaki sahte paylaşımların arkasında kimin olduğunu bulmak için olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close yaptığı açıklamada, insanların biraz temiz hava almaları gerektiğini anladığını ancak bu tür toplantılara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. (ABA-MÇ-Y)
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