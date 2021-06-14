BELÇİKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de (1)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalacağı otelin önündeki güvenlik önlemleri - Elinde Türk bayrakları ile bekleyen grupCumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldiBRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC - TUR" uçağıyla Belçika'nın başkenti Brüksel 'e geldi.
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