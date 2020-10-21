- Belçika Covid-19’da ikinci dalgayı yaşıyor



- Korona virüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan Belçika yeniden alarm düzeyine ulaştı. Ülkede vaka artışları önlenemezken hastanelerde yer sorunu yaşanma ihtimali yeniden gündeme geldi. Yaz aylarında alınan tedbirlerle ikinci dalganın engellendiği Belçika’da okulların açılması ve yaz sonu itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinden sonra Eylül ve Ekim aylarında vak'a artışları yeniden yükseldi. Bu duruma engel olmak amacıyla geçtiğimiz hafta alınan bir ay boyunca kafe ve restoranların kapanması kararına rağmen bulaşma ve yeni vak'a oranlarında artış durdurulamıyor. Sciensano Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından verilen rakamların Çarşamba sabahı güncellemesine göre, Belçika’da 11 - 20 Ekim arasında hesaplanan ortalama yeni günlük bulaşma sayısı artmaya devam ediyor. Buna göre bir önceki haftaya göre yüzde 68’lik bir artışla 8 bin 975 kişi seviyesine ulaştı. 14 - 20 Ekim arasında ise hastaneye yatışlar, ortalama 295 günlük yatışla, yüzde 94 oranıyla artmaya devam etti. 11-17 Ekim tarihleri arasında virüs, günde ortalama 32'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede toplamda, 486'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 bin 969 Covid-19 hastası şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Belçika'da salgının başlamasından bu yana, 240 bin 159 kişi Covid-19 için yapılan testlerde pozitif çıktı. Test edilenlerin tümü içinde pozitif insanların oranı ulusal olarak yüzde 15,8'e ulaştı. Salgının başından bu yana ise ülkede toplam vefat sayısı 10 bin 489 olarak kaydedildi. Ülkede önemli siyasi yetkililerin vatandaşlara yönelik olarak durumun ciddiyetine dikkat çekmek için yaptıkları çağrılara rağmen, vatandaşların büyük bölümünün tedbir kurallarına uymamaya devam ettiği bildiriliyor. Virüsün yayılmasında etkili olan okulların ölüler bayramı kapsamında Kasım ayı başında yapılacak bir hafta olan resmi tatil ise tedbir amaçlı olarak iki haftaya çıkarıldı.



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