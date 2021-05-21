-Çocuklarıyla görüntüsü

-Alena Yıldırım ile röportaj



( ADANA -ÖZEL) Belaruslu Alena: "Ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum"- Adana’da 10 yıldır Yaşar Yıldırım ile evli 3 çocuk annesi Belarus uyruklu Alena Yıldırım, Türk vatandaşı olmak istiyor ADANA



- Adana’nın Ceyhan ilçesinde 10 yıldır Yaşar Yıldırım ile evli 3 çocuk annesi Belarus uyruklu Alena Yıldırım, Türk vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Türkiye'yi seviyorum. Artık bende mutlu Türküm demek istiyorum" dedi.

2010 yılında Belarus’a işçi olarak çalışmaya giden Yaşar Yıldırım, orada Alena Kadrava ile tanışarak hayatlarını birleştirmeye karar vererek Türkiye’de evlendiler. İstiklal Mahallesinde yaşayan Alena Yıldırım'a 2 yıllık geçici kimlik verildi.

Çiftin bu evliliklerinden de 3 çocukları dünyaya geldi. 6 yıldır Belarus’a gidemeyen Alena Yıldırım, Türkiye vatandaşı olmak istiyor. Alena Yıldırım, artık Türkiye’de kaçak olarak yaşam istemediğini belirterek, "Ben 14 Aralık 2011 yılında Türkiye’ye geldim. Türk vatandaşı olan biriyle evlendim. 2014 yılında pasaport sürecim bittiği için şuanda kaçak durumdayım. Belarus’a gitmem lazım. Orada pasaport yaptırdıktan sonra buraya geri gelmem lazım. Benim hiç imkanım olmadığı için bunları yapamadım. Durumum olmadığı için yapamıyorum, hiçbir yere gidemiyorum devletten yardım istiyorum. Türkiye’de rahat rahat nefes almak istiyorum. Çocuklarımla bir yere gidip gezmeye istiyorum. Onun için evden hiçbir yere çıkamıyorum. Türkiye’yi çok seviyorum, Türk vatandaşı olmak istiyorum, ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum" şeklinde konuştu.



