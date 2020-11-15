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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Belarus'ta göstericinin ölmesinin ardından halk sokaklara döküldü

- Belarus'ta göstericinin ölmesinin ardından halk sokaklara döküldü

Protestolardan detaylar

Muhalifler Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet Muhalefet Hükümet Karşıtı 

-Biber gazı müdahalelerinden detaylar
-Polisin müdahalelerinden detaylar

( MİNSK ) MİNSK

- Belarus’ta hükümet karşıtı gösteriler sırasında bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından halk sokaklara döküldü. Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü gösteriler sırasında 31 yaşındaki protestocu Roman Bondarenko polis tarafından gözaltına alınmış ve başında birçok darp izi görülen protestocu olaydan 1 gün sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Belarus’ta muhalifler bugün ölen protestocu Bondarenko’yu anmak için Minsk’te bulunan Pushkinskaya Parkı’ndaki Halk Anıtı’nda toplanmak için yürüyüş başlattı. Polis ise sabah saatlerinden itibaren yolları ve metro istasyonlarını trafiğe kapatarak parka giriş çıkışları yasakladı. Polisin önlemlerine rağmen caddelerde toplanan protestocular yürüyüş yaptı. Protestocuların yürüyüşe başlamasının ardından barikatlar kuran polis, kalabalık kitleye göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Plastik mermilerin de kullanıldığı olaylar sırasında bir çok kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği öğrenilirken bazı protestocuların göz yaşartıcı gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar şuana kadar gösterilerde gözaltı alınanların sayısının 300’ü aştığı ve bu sayının artmaya devam ettiğini belirtildi. Ülkede protestolar şiddetle devam ederken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ölen protestocu Roman Bondarenko’nun ailesine taziye dileklerini sunarak soruşturmanın tarafsız bir şekilde sürdürülmesi talimatını verdi. Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.
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