- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan yeni anayasa için şeffaf referandum sözü

-- Lukaşenko'nun Kırım açıklamalarından detaylar



( MİNSK ) MİNSK



- Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisine yönelik protestolardan sonra yeni anayasa için dürüst ve şeffaf referandum yapılması sözü verdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko seçimlerin birinci yıl dönümünde gazeteciler ile bir araya geldi. Belarus Devlet Başkanlık binasında uluslararası gazetecilerin de yer aldığı "Başkanla Büyük Konuşma" adındaki programda Lukaşenko kendisine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan protestolar ve Belarus'un dış politikasına yönelik önemli ifadeler kullandı. Ülkesinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin meşru olmadığını savunan muhalefeti sıkça eleştiren Lukaşenko protestolar sırasında muhalefetin kendisine yönelik darbe planladığını savunarak, "Biz o zamanlar seçim hazırlığı yapıyorduk ve tamamen şeffaf ve siyasi yaşamın demokratikleştirildiği koşullarda bir seçim gerçekleştirdik. Birileri adil seçimler için hazırlanırken diğerleri de darbe için yönetimin indirilmesi çağrısı yapıyordu" dedi.

Yeni anayasa seçimleri için şeffaflık vurgusu Ülkesinde gerçekleşen protesto gösterilerinin durulduğunu ve pandemi döneminde daha büyük sorunların önüne geçildiğini söyleyen Lukaşenko yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Bizim gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Taslak çalışması hazırlanan yeni anayasa açık ve şeffaf şekilde kamuoyuna sunulacak" dedi.

Taslağın kamuoyuna sunulduktan sonra düzeltilmesi gereken noktalarda değişikliğe gidilebileceğini belirten Lukaşenko, "Her şeyi demokrasiye uygun bir şekilde yapacağız. Gerekirse düzelteceğiz" ifadelerini kullandı. Yeni anayasa referandumu için tarih veren Lukaşenko, "Uluslararası gözlemcilerin de davet edileceği referandumu en geç Şubat 2022'de yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Rusya'yı hem eleştirdi Rusya ile Belarus arasında hala pazarlıkları devam eden "Birlik devlet" konusunda açık kapı bırakan Lukaşenko, "Belarus'un egemenlik haklarını kaybetmeden entegrasyona karşı değilim. Biz hiçbir zaman kendimize yakın olan ittifaka karşı olmadık" dedi.

Rusya'yı doğal gaz fiyatları üzerinden eleştiren Lukaşenko, "Herhangi bir birliğin temelinde eşitlik vardır. Bu hem Belaruslular hem de Ruslar için büyük bir erdemdir. Ama doğal gaz fiyatlarını ikiye katlıyorsanız bu nasıl eşitliktir? Rusya'daki doğal gaz fiyatları Belarus'taki fiyatlardan 3 kat daha düşük" dedi.

Belarus’ta geçtiğimiz sene 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun kazanması sonrası ülke genelinde aylarca protestolar düzenlenmişti. Protestolar nedeniyle binlerce muhalif gözaltına alınmış, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

