- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Bomba ihbarı İsviçre’den geldi” - Lukaşenko'dan Batı'ya Ryanair tepkisi: 'Planlı provokasyon'



- Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre’den geldiğini belirterek, Batı dünyasının tepkisini ise "planlı provokasyon" şeklinde yorumladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko parlamentoda düzenlediği özel oturumda, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair uçağının geçtiğimiz pazar günü bomba ihbarı yapıldığı gerekçesiyle ülkenin başkenti Minsk'e zorla indirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belarus devlet medyasına yansıyan haberlere göre, Lukaşenko yaptığı konuşmada, yolcu uçağının savaş uçağı tarafından inişe zorlandığına ilişkin bilgilerin tamamen yalan olduğunu söyledi.



"Savaş uçağının görevi acil durumda iletişimi ve uçağın güvenli bir şekilde inişini sağlamaktır" diyen Lukaşenko, diğer havalimanlarının söz konusu uçağın inişini kabul etmediklerini belirtti.

Ryanair uçağının acil inişiyle ilgili bomba ihbarının İsviçre’den geldiğini ve uçağın, Belarus’taki Ostrovest nükleer santrali üzerinden uçtuğunu söyleyen Lukaşenko, “Eğer güvenlik sistemleri aniden alarma geçseydi ne olurdu?" dedi.

Öte yandan Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Ostrovest nükleer santralinde uçaksavar savunma sistemi bulunuyor. “Polonya’dan bomba ihbarları sel gibi akarken başka nasıl davranabilirdik” Polonya medyasında yer alan haberlerde ise Lukaşenko’nun, "Polonya IP adreslerinden sel gibi uçakta bomba olduğu ihbarları akarken başka nasıl davranabilirdik" şeklinde konuştuğu ifade edildi. Söz konusu uçakta terörist bulunduğunu ve ‘bu gerçeğin’ Belarus sınırlarının çok ötesinde bilindiğini ifade eden Lukaşenko, Batı dünyasının tepkisini ise ‘planlı provakasyon’ şeklinde yorumladı. Uçaktaki muhalif gazeteci gözaltına alınmıştı Belarus, Atina-Vilnius seferini yapan uçağı zorla indirmesinin ardından Belaruslu muhalif gazeteci Roman Protasevich'i gözaltına almıştı. Protasevich, gözaltında çekilen videosunu yayınlamış, kayıtta kendisine iyi davranıldığını, herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını söylemişti. Protasievich, geçtiğimiz yaz Minsk'teki sokak çatışmalarını organize ettiği suçlamasını ise kabul ettiğini belirtmişti.

