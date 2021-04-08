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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü

Beklenen oldu, yüksek kesimler beyaza büründü

Kenttin yüksek kesimlerinden detay

Hava Sıcaklıkları Sınır Kapısı Kar Yağışı 

-Bulgaristan sınır kapısı

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Kırklareli’nin yüksek kesimleri etkili oldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyarılarda bulunduğu Trakya’da Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçesinde balkanlara sınır köylerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili odu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını yanı sıra yoğun sisin etkili olduğu Dereköy Sınır Kapısı'nda sürücüler zor anlar yaşadı.İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar yağışının olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Hava sıcaklığının sıfırın atında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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