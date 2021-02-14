Beklenen oldu: Tekirdağ kara gömüldü

-Kar topu oynayanlar

-Kardan adam yapanlar

-Yolda zor yürüyenler

-Aracını kardan temizleyenler

-Vatandaşlardan röportaj

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yapmaya çalıştı- Bazı vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ’da sokak aralarını karlarla kapladı. Park halinde bulunan birçok araç kara gömülürken, çocuklar sokakta kardan adam yapmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ’da dün gece saatlerinde kendini gösterdi. Sabaha kadar etkili olan kar yağışı, Tekirdağ’ı beyazlarla kapladı. Sokak araları beyazlara bürünürken, park halinde bulunan araçlar kara gömüldü. Sabah saatlerinde sokakların beyaz örtü ile kaplandığını fark eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte evlerinin önüne çıkıp kartopu oynadı ve kardan adam yapmaya çalıştı. Sokakta kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bazı vatandaşların yürümekte zor anlar yaşadığı da gözlendi. Sokakları beyazlar içerisinde gören vatandaşlar, günlerdir bu karı beklediklerini ve bu durum karşı çok sevinçli olduklarını ifade ettiler. “Buğdaylar yorgan oldu” Karla kaplanan aracını temizlemeye çalışa Recep Kılıç da, “İyi oldu bu. Çiftçiye, millete ve devlete de herkese iyi oldu bu. Yağmur, kar buğdaylar bekliyordu zaten. Buğdaylara yorgan oldu bu. İnşallah barajlarda dolar. Çiftçiler bu kar ve yağmurla rahat bir nefes aldı. Arabayı temizliyorum. Nede olsa bugün yarın hep yağacak. O zamanda kadar iyice kaybolmadan üstünü süpüreyim temizlensin” diye konuştu.

“Bu kadar beklemiyorduk” Dışarıda karla kaplı sokakları görünce ailesiyle evin önünde kar topu oynamayan Ali Kaya, “Tadını çıkartıyoruz. Başladık çoluk çocuk oynamaya. Bu kadar beklemiyorduk. İyi oldu maşallah. En son 2018’de yağmıştı. Birde bu 2021’de bereketli olur inşallah. Çocuklarla evin önünde bol bol kartopu oynamaya çalışıyoruz. Hoşumuza gidiyor. Çoluk çocuk hep bu anı bekliyorduk” dedi.

Sokakta çocuklarla kardan adam yapan Emrah Sonbilen ise “Uzun zaman sonra ilk defa kar yağdı. Bu sefer tuttu inşallah bereketli olur. Gördüğünüz gibi kardan adam yapıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz” diye konuştu.





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