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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beklenen kar yağışına karşı 7/24 hazırlar

Beklenen kar yağışına karşı 7/24 hazırlar

drone görüntüsü

Kar Küreme Aracı Kar Yağışı Pazar Günü Trol 

-ekipler
-hazırlıklar

( İSTANBUL -DRONE)- Kar yağışına hazırlanan ekipler havadan görüntülendi İSTANBUL

- Pendik Belediyesi pazar günü beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. 178 personel, 7 kar küreme aracı, 2 greyder, 12 kazıcı araçla teyakkuz halinde bekliyor. Kar yağışına hazırlanan ekipler havadan görüntülendi. İstanbul’da Pazar günü tekrar etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı Pendik Belediyesi ekipleri AKOM’daki kış hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadele için araçların son kontrolleri yapıldı. Personele hangi bölgede hangi çalışmaların yapılacağına dair iş programları dağıtıldı. Beklenen kar yağışına karşı 178 personel, 7 kar küreme aracı, 2 greyder ve 12 kazıcı araçla teyakkuz halinde bekliyor. Buzlanmaya karşı kullanılan tuz depolarındaki hazırlık da tamamlandı.
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