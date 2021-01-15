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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı

Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı

kar yağışından detaylar

( İSTANBUL )- Avrupa yakasının ilk kar'ı Arnavutköy'e düştü İSTANBUL

Yağan Kar Yağışı 


- Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı ara sokaklar adeta beyaza büründü. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakasına yağan kar, İstanbulluları sevindirdi. Gece saatlerinde ise Avrupa Yakasının ilk karı Arnavutköy'e yağdı. Kar yağışı ile birlikte bir çok ara sokak beyaza büründü.
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