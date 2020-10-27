- Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay’da yangını inceledi

- Hatay’a gelen Bekir Pakdemirli orman yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde helikopterle ilk incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli havadan yaptığı incelemenin ardından köy alanlarına inerek incelemelerine devam ediyor. (CNK-
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