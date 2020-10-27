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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay’da yangını inceledi

- Bekir Pakdemirli helikopterle Hatay’da yangını inceledi

Helikopter içerisinden görüntüler

( HATAY ) HATAY

Demirli Gesi Orman Yangını Helikopter 


- Hatay’a gelen Bekir Pakdemirli orman yangının çıktığı bölgede helikopterle incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde helikopterle ilk incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli havadan yaptığı incelemenin ardından köy alanlarına inerek incelemelerine devam ediyor. (CNK-
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