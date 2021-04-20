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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı

Bekçilerin durdurduğu şahıs suç makinesi çıktı

Şüphelinin gözaltına alınması

Akalan Gesi Hırsız Sokağa Çıkma Yasağı 

-Motosikletin görüntüsü
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bekçiler tarafından yakalanan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Hurdaya ayrıldığı ortaya çıkan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan Bekçiler, farları yanmayan motosikleti durdurdular. Plakası olmayan ve hurda halindeki motosikletin üzerindeki sürücü Ozan A.(24)'nın GBT sorgulaması yapıldı. Şüphelinin hırsızlık olayından arandığı, motosikletin ise çekme belgesi olduğu ortaya çıktı. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alınırken, şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.
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