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Bekçilerin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bekçilerin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı

Bekçilerin dikkati hırsızı kıskıvrak yakalattı

Olay anından vatandaş görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Esenyurt'ta bir dükkana dükkana giren hırsız, işyeri sahibinin kapıyı açmasıyla bekçiler tarafından yakalandı İSTANBUL

Akalan Kamera Gözaltı Hırsız Cep Telefonu 


- Esenyurt’ta bir dükkandaki şüpheli şahsı gören bekçiler, durumu dükkan sahibine haber verdi. Bir süre sonra işyerine gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla içeri giren bekçiler, hırsızı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Hırsızın yakalanma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye atan bekçiler, bir işyerinin içerisinde şüpheli birini gördü. Durumu dükkan sahibine haber veren bekçiler, bir süre sonra işyeri sahibinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. İşyerinin içerisinde saklanan şüpheli şahıs, yapılan aramada bekçiler tarafından yakalandı. Hırsız olduğu anlaşılan şahıs, bekçiler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (HP-RU
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