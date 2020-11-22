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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bekçiler hırsız alarmı için tuvalet penceresinden içeri girdi

Bekçiler hırsız alarmı için tuvalet penceresinden içeri girdi

Olay yerinden görüntü

Hastane Hırsız Alarmı Memur Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis memuru silahı çekip binanın etrafını sarması
-Diğer polis ekiplerinin bina etrafında araştırması
-Binanın bir kısmının kapılarının açılması
-Ekiplerin eski hastane kısmında arama yapması
-DSM binasına giremeyen ekiplerin tuvalet camından içeri girmesi
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hırsız ihbarı polisi alarma geçirdi. Binadaki bazı oda ışıklarının yanıp söndüğünü gören polis ekipleri silahları çekip bölgeyi abluka altına alırken, kapısı kilitli binaya bekçiler tuvalet penceresinden girdi. Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri binanın dışında araştırma yaparken, 2. katta bazı odaların ışıklarının yanıp söndüğünü fark eden ekipler silahları çekip ellerindeki fenerlerle binanın etrafını sardı. Eski hastane binasının ikiye bölünüp bir tarafı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilen ve içeriden çekilen duvarla ikiye bölünen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasına giremeyen bekçiler, polisler etrafı sardığı sırada binaya tuvalet penceresinden giriş yaptı. İçeriyi didik didik arayan bekçi ve polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa rastlamazken, yapılan incelemelerin ardından ekipler normale döndü.
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