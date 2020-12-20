Bekçi-şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

-Bekçilerin şahsı görmesi ve “Kaçıyor” diye bağırması

-Kaçan şahsın koşarken görüntüsü

-Ekiplerin araçla kovalamacası

-Kovalanan şahsın bir site içerisinde yakalanması

-Şahsın bekçiler tarafından yere yatırılması

-Şahsın bekçiler tarafından kelepçelenmesi

-Şahsın “Cezadan kaçtım” demesi

-Şahsın ayağa kaldırılarak sivil ekip otosuna bindirilmesi

-Ekipler ve bekçilerin genel görüntüsü



( AKSARAY )-Kaçan şüpheli site oto parkında kıskıvrak yakalanarak kelepçelendi AKSARAY



- Aksaray’da bekçilerin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu 1 kişi koşarak kaçarken, bekçiler ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Olay, Tacin Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri parkta şüpheli olarak gördüğü 3 şahsı denetlemek istedi. Bekçileri gören 3 şahıs koşarak kaçmaya başlarken, dur ihtarında bulunan bekçiler kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheli 3 şahsın her birinin farklı yönlere kaçması sonucu bekçiler telsizden anons ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine bildirdi. Anonsun ardından haber merkezi diğer ekipleri de bölgeye sevk etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yapılan arama çalışmalarında bir şahsın kaçtığını gören bekçiler, olay yerine gelen sivil ekip otosuna binerek polislerle birlikte şüphelinin peşine düştü. Şüpheli ve bekçiler arasında yaşanan kovalamaca anı kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden birisi çok geçmeden bir sitenin otoparkında yakalandı. Yakalanan ve isminin Şambaz Y. (23) olduğu öğrenilen şüpheli bekçiler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli, basın mensuplarının “Neden kaçtın” sorusuna, “Abi vallahi cezasından kaçtım. Kuran çarpsın bak” diye cevap verdi. Kelepçelenen şüpheli olay yerinde sivil ekip otosuna bindirilirken, burada yapılan sorgulamasında her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şambaz Y.’nin kısıtlamada muaf belgesi olmadığı ve kısıtlamaya uymadığı için kaçtığı öğrenilirken, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.



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