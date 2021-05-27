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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bedensel engeli yazma aşkına engel olmadı, 14’üncü kitabını çıkardı

Bedensel engeli yazma aşkına engel olmadı, 14’üncü kitabını çıkardı

Bedensel engelli Abbas Karabulut ve yeğeni kitapları tutmasından detay

Salar Bedensel Engelli İngilizce Doğuş 

-Bedensel engelli Abbas Karabulut çıkardığı kitaplardan detay
-Bedensel engelli Abbas Karabulut’tan detaylar
-Çıkardığı kitaplardan detay
-Bedensel engelli Abbas Karabulut konuşup yeğeni kağıda yazmasından detay
-Bedensel engelli Abbas Karabulut röportaj
-14 kitap baskısından detaylar

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman'da ikamet eden bedensel engelli Abbas Karabulut, 'Herkes Bilgisine Göre Rütbelenir' isimli kitabını çıkardı. Şimdiye kadar 1'i İngilizce olmak üzere 14 kitap yazan Karabulut'un eserleri, seslendirip ailesinin kaleme almasıyla ortaya çıkıyor. Batman'da bedensel engelli 33 yaşındaki Karabulut, doğuştan yüzde 100 bedensel engelli olarak dünyaya geldi. 33 yıllık yaşantısına 1'i İngilizce olmak üzere 14 kitap sığdıran Karabulut, bedensel olarak yüzde 100 olmasına rağmen destek ve dayanışma imkanı sonucunda engelinin kalmadığını söyledi.

O okuyor, yakınları kaleme alıyor Yüzde 100 bedensel engelli olduğunu belirten Abbas Karabulut, "2009’dan beri kitaplar yazıyorum. Herkes Bilgisine Göre Rütbelenir adlı bir kitap çıkardım. Türkiye Yazarlar birliğine üyeliğimde bulunmaktadır. Daha öncede kurduğum bir derneğim de var. Milli manevi değerlerine önem vermeyen bir toplumun maddi olarak ne kadar zengin olsalar da yine daima yokluk içerisinde kendilerini hissederler. Milli manevi değerlerimizi yazan şairi desteklemek gerek başkan, vali ve kaymakamalar toplumun yararına büyük bir bilgi sağlamak demektir. 14’üncü kitap çıkardım. Düşüncelerimi ben söylüyorum yanımdaki yeğenlerim yazıyorlar. En son kitap haline getirip basıyorum. Bedensel olarak yüzde 100 engeliyim ama destek dayanışma imkan olduktan sonra engel diye bir şey yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize sahip çıkmadıktan sonra sapasağlam insanlar bile herkes imkansız kalır" dedi.
(OA-YTR
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